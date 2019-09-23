Мы намерены выйти на малую налоговую реформу весной следующего года, - Гетманцев

Об этом сказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (фракция "Слуги народа") на форуме "Повестка дня нового парламента: диалог гражданского общества, бизнеса и власти", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В сфере налогообложения мы намерены... выйти на малую налоговую реформу весной следующего года", - сказал Гетманцев.

По его словам, ее частью является реформа налога на доходы физических лиц.

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"Реформа налога на доходы физических лиц будет как реформа налоговой амнистии капиталов либо нулевого декларирования, добровольного некоего мероприятия, которое призвано вывести из "тени" накопленные уже гражданами доходы в течение 28 лет", - пояснил депутат.

Кроме того, добавил он, планируется пересмотреть содержание налога на доходы физических лиц, то есть 4 раздел Налогового кодекса, изменив постсоветские подходы, расширить объем так называемой налоговой скидки и ввести посемейное декларирование доходов домохозяйств, что позволит уменьшить давление на налогоплательщика.

Гетманцев уточнил, что введение посемейного налогообложения планируется в завершение налоговой реформы - примерно через 2 года.

"Кроме того, планируется широко обсудить налог на выведенный капитал, достичь согласия в обществе, в первую очередь от бизнес-сообщества, относительно его содержания, отстоять этот налог перед МВФ за счет того, что показать компенсаторы и за счет этого также его внедрить", - рассказал Гетманцев.

По словам депутата, еще одним важным элементом налоговой реформы является унификация украинского законодательства в части уплаты НДС.

Как отметил Гетманцев, по сравнению с другими странами в Украине очень сложное администрирование НДС и его нужно упрощать.

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Кроме того, существуют наработки относительно экологического налога, налога на землю, на недвижимость.

"К Новому году мы планируем сконцентрироваться на работе с администрированием налогов", - отметил Гетманцев.