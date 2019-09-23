Реформа децентрализации оказалась под угрозой, - Порошенко о подготовке досрочных местных выборов

Об этом на конференции Киевской территориальной организации партии заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Наступление на децентрализацию – это сейчас первая опасность, где мы должны с вами объединиться, поднять киевлян, и защитить интересы громады. Ни Порошенко, ни Кличко, ни каких-либо других политических сил, как бы они ни назывались. А интересы киевлян, потому что власть в Киеве принадлежит киевлянам. И это первое задание, в том числе по подготовке досрочных выборов, если они будут иметь место", – отметил он.

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"Является ли децентрализация необратимой? К сожалению, нет. Надо ли ее отменять? Нет, достаточно просто переключить финансовые потоки, принятием очередного бюджета, на киевских чиновников и забрать право у общества определять развитие территории", - подчеркнул Петр Порошенко.