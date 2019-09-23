Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
23.09.19 16:08

Реформа децентрализации оказалась под угрозой, - Порошенко о подготовке досрочных местных выборов

Децентрализация и передача полномочий и средств на места, право общества самостоятельно определять направления развития в настоящее время оказались под угрозой и необходимо сделать все, чтобы защитить эту реформу.

Реформа децентрализации оказалась под угрозой, - Порошенко о подготовке досрочных местных выборов

Об этом на конференции Киевской территориальной организации партии заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Наступление на децентрализацию – это сейчас первая опасность, где мы должны с вами объединиться, поднять киевлян, и защитить интересы громады. Ни Порошенко, ни Кличко, ни каких-либо других политических сил, как бы они ни назывались. А интересы киевлян, потому что власть в Киеве принадлежит киевлянам. И это первое задание, в том числе по подготовке досрочных выборов, если они будут иметь место", – отметил он.

Также читайте: Кабмин по просьбе Богдана не выделил городам 10 млрд грн на развитие. У Зеленского объяснили, что этим займется уже новое правительство. ДОКУМЕНТ

"Является ли децентрализация необратимой? К сожалению, нет. Надо ли ее отменять? Нет, достаточно просто переключить финансовые потоки, принятием очередного бюджета, на киевских чиновников и забрать право у общества определять развитие территории", - подчеркнул Петр Порошенко.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100