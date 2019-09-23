Зеленский подписал закон о реформе прокуратуры

б этом свидетельствуют данные на странице законопроекта №1032 на сайте Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.



"Возвращен с подписью президента", – информирует парламентский портал.

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Рада приняла этот проект закона во втором чтении и в целом 19 сентября. Документ подал в Верховную Раду 29 августа президент Украины, в первом чтении его утвердили 10 сентября.



Глава государства предложил создать Офис генерального прокурора вместо Генеральной прокуратуры; у главы офиса будут первый заместитель и заместители, среди которых – руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Также Зеленский инициировал ликвидацию военной прокуратуры как самостоятельного структурного подразделения.



Новую систему прокуратуры должны составить Офис генпрокурора, областные и окружные прокуратуры (ныне – региональные и местные), а также САП. В областных и окружных прокуратурах могут создаваться специализированные прокуратуры. Предусмотрено, что прокуроры, которые в день вступления в силу закона будут занимать должности в ГПУ, региональных, местных и военных прокуратурах, могут быть переведены на должности прокуроров в Офисе генпрокурора, областных и окружных прокуратурах только в случае успешного прохождения аттестации.



Деятельность квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров будет приостановлена до 1 сентября 2021 года.

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Максимальное количество сотрудников прокуратуры в Украине предлагается сократить с 15 тыс. до 10 тыс.



Обязательным условием для генпрокурора, согласно документу, должны стать высшее юридическое образование и стаж работы в области права не менее пяти лет. Эта норма в 2016 году была исключена из законодательства