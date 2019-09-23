"Укрзализныця" передала правоохранителям информацию о миллионных убытках, нанесенных Дубневичами, - Кравцов

Об этом Кравцов написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Черный понедельник" для братьев Дубневичей. "Укрзализныця" собрала и передала материалы правоохранителям по миллионным убыткам при покупке и поставке анкеров. Это очередная ступень в нашей непростой борьбе за прозрачный рынок закупок УЗ. Здесь имеем дело с гигантами теневых закупок", - написал он.

По словам Кравцова, две компании с похожими названиями в течение 2018-2019 годов поставляли УЗ из Беларуси закладные анкеры АЗ-2 под видом продукции отечественного производителя.

"Импортировал эту продукцию отечественный производитель через фирму-прокладку. Интересно, что завозились анкеры под видом заготовки, что позволило существенно занизить импортную пошлину. Ориентировочная себестоимость одной единицы такой детали составляла около 50 грн, а для УЗ ее уже продавали как товар за 94 грн ", - уточнил глава компании.

По его подсчетам, только за семь месяцев 2019 года общая сумма завышения стоимости таких поставок могла превысить 60 млн грн.

"Месяц назад мы приостановили разнарядки на поставку анкеров АЗ-2 по заключенным договорам. Надеюсь, что реакция правоохранителей будет быстрой и эффективной", - отметил Кравцов.

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