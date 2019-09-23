Украина должна развернуть серьезную информационную кампанию и распространять правду о деле Маркива в СМИ, - адвокат Делла Валле

Об этом заявил Раффаэле Делла Валле, итальянский адвокат Маркива, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По мнению защитника, украинская власть должна объяснять журналистам, что солдат Маркив не виновен, ведь нет доказательств его причастности к трагическому инциденту у Славянска Донецкой области 24 мая 2014, когда в результате перекрестного огня погибли фотограф Андреа Роккелли и его переводчик Андрей Миронов. Информировать общественность следует на основе материалов процесса, отмечает юрист.

"До сих пор ко мне никто не обратился, чтобы сделать перевод моего заключительного выступления на суде", - сказал Делла Валле. По его убеждению, "власть Украины должна настаивать, что Маркив - военный узник, так как инцидент произошел в условиях войны".

Чтобы активизировать внимание к делу, парламент Украины должен также заявить о своем протесте на несправедливый приговор, советует адвокат. В противном случае последствия для Киева могут быть неутешительными, считает Делла Валле, "ибо в мире будет царить месседж судей Павии, а именно: в Украине "воюет армия преступников", под командованием криминалов, а Россия там "освобождает территорию от преступников".

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Мотивировочная часть приговора Маркиву должна быть обнародована уже через две с половиной недели, хотя суд присяжных города Павии может попросить отсрочку и подать текст позже. Имея мотивировку, защитники украинца начнут готовить обжалование решения суда.

Апелляционный суд Милана, где адвокаты собираются обжаловать приговор, может принять следующие решения: подтвердить приговор, уменьшить срок пребывания в тюрьме, оправдать осужденного или дать распоряжение о проведении расследования на месте происшествия в Украине, чего безуспешно добивалась защита в течение процесса в Павии. Раффаэле Делла Валле уверен, что судьи в Милане должны оправдать Маркива из-за отсутствия минимальных доказательств его причастности к смерти иностранцев на Донбассе.

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Адвокат сообщил, что регулярно посещает подзащитного в тюрьме. "Маркив чувствует себя спокойным, солдат готов к следующему этапу борьбы и верит в положительное для него завершения дела в миланском суде", - сказал он.

Напоминаем, 12 июля суд в итальянской Павии приговорил украинского нацгвардейца Виталия Маркива к 24 годам лишения свободы по обвинению в причастности к гибели итальянского журналиста Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году. Президент Владимир Зеленский поручил МИД и ГПУ "вернуть в Украину осужденного в Италии Виталия Маркива". Впоследствии в телефонном разговоре с итальянским премьером Джузеппе Конте глава украинского государства "выразил обеспокоенность неоправданно жестоким решением суда".

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