Действия Зеленского могут привести к дестабилизации работы Бюро, - Совет общественного контроля НАБУ о призыве президента звонить на "горячую" линию

Об этом говорится в заявлении Совета общественного контроля НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

"23 сентября на Facebook-странице Президента Украины Владимира Зеленского был размещен видеопризыв звонить на горячую линию НАБУ по поводу всех видов коррупции. Совет общественного контроля НАБУ отмечает: Национальное антикоррупционное бюро Украины не расследует все коррупционные преступления. Детективы Бюро занимаются уголовными коррупционными правонарушениями, совершенные высшими должностными лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, и составляют угрозу национальной безопасности. Из-за ложной информации о полномочиях Бюро горячая линия НАБУ будет перегружена звонками о нарушениях, которые не являются подследственными органу. Такие действия главы государства могут привести к дестабилизации работы Бюро и вызвать шквал негатива населения в связи с тем, что большинство граждан не являются специалистами в Уголовном процессуальном кодексе Украины и полностью доверяют словам Президента. Следовательно, граждане будут требовать от органа расследования дел, которые ему не подследственные", - говорится в заявлении.

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"СОК напоминает, что детективы Бюро осуществляют досудебное расследование уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 191, 206-2, 209, 210, 211, 354 (в отношении работников юридических лиц публичного права), 364, 366-1, 368, 368-2, 369, 369-2, 410 Уголовного кодекса Украины, с учетом условий, определенных частью 5 статьи 216 УПК Украины. Кроме того напоминаем, что статьей 383 Уголовного кодекса Украины предусмотрена уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение о совершении преступления", - уточнили в Совете общественного контроля.

"Призываем Президента растолковать сферу ответственности НАБУ и указать, что по поводу коррупционных преступлений, которые не входят в компетенцию НАБУ, надо обращаться в Национальную полицию Украины, Государственное бюро расследований и Службу безопасности Украины. Если Президент хочет помочь правоохранительным органам в борьбе с коррупцией, предлагаем ему рассмотреть вопрос универсальной горячей линии для сообщений о коррупционных правонарушениях", - резюмировали в Совете общественного контроля.







Ранее Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев бороться с коррупцией и сообщать о любых коррупционных действиях в НАБУ: "Не молчите, не пишите в соцсетях о "все пропало" и о "решалах". Звоните".