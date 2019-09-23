Подозреваемый в избиении Найема Саитов задержан сегодня в Киеве, - адвокат Маси Найем

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает адвокат Маси Найем, информирует Цензор.НЕТ.

"Напавший на моего брата, Саитов Магомед-Амина, сейчас находится в Украине. Его задержали и сегодня в 18:00 будет судебное заседание по ходатайству прокуратуры города Киева о применении ранее избранной меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Напомним,вечером 30 апреля 2018 года в результате дорожного инцидента был избит народный депутат Мустафа Найем. Сам пострадавший отрицает всяческую политическую подоплеку случившегося.

Позже народный депутат Антон Геращенко обнародовал информацию о том, что трое участников нападения на Найема задержаны. Нардеп Сергей Лещенко сообщил, что Найем прооперирован, а нападавшие пытаются "порешать" вопрос".также стало известно, что двое подозреваемых имеют гражданство Российской Федерации.

1 мая 2018 глава киевской полиции Андрей Крищенко заявил, что в этом деле открыто еще одно уголовное производство по статье "Умышленное телесное повреждение средней степени". Позже в сети были обнародованы видео начала конфликта на дороге с участием нардепа Найема, а также самого избиения нардепа Найема во время дорожного инцидента.

2 мая Шевченковский райсуд Киева отказался помещать под стражу подозреваемого в избиении Найема Саитова Магомеда-Салиха Арбуевича и избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Ахмеда Абубакаровича Саитова также отпустили, назначив ему ночной домашний арест.Также суд отправил под ночной домашний арест гражданина РФ Темербулатова. Также стало известно, что еще один подозреваемый в избиении Найема Саитов объявлен в розыск.

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