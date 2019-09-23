Безопасность в Умани во время паломничества хасидов будет обеспечивать сводный отряд из 550 полицейских. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
В этом году по предварительным подсчетам ожидается прибытие около 40 тыс. паломников из разных стран мира. Полицейские отряда будут обеспечивать безопасность граждан во время празднования брацлавскими хасидами Рош-га-Шана - Нового 5 780 по иудейскому календарю.
В составе сводного отряда 550 полицейских, среди которых сотрудники патрульной полиции, кинологи со служебными собаками, взрывотехники, оперативные работники, сотрудник полиции превентивной коммуникации и полицейские группы аэроподдержки.