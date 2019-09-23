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23.09.19 17:40

Безопасность в Умани во время паломничества хасидов будет обеспечивать сводный отряд из 550 полицейских. ФОТО

Обеспечение общественного порядка во время празднования Рош-га-Шана в Умани будет осуществлять сводный отряд из 550 полицейских из 12 областей Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Безопасность в Умани во время паломничества хасидов будет обеспечивать сводный отряд из 550 полицейских 01

В этом году по предварительным подсчетам ожидается прибытие около 40 тыс. паломников из разных стран мира. Полицейские отряда будут обеспечивать безопасность граждан во время празднования брацлавскими хасидами Рош-га-Шана - Нового 5 780 по иудейскому календарю.

Безопасность в Умани во время паломничества хасидов будет обеспечивать сводный отряд из 550 полицейских 02

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В составе сводного отряда 550 полицейских, среди которых сотрудники патрульной полиции, кинологи со служебными собаками, взрывотехники, оперативные работники, сотрудник полиции превентивной коммуникации и полицейские группы аэроподдержки.

Безопасность в Умани во время паломничества хасидов будет обеспечивать сводный отряд из 550 полицейских 03

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