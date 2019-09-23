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23.09.19 17:43

В НФ возмущены в связи с возбуждением уголовного производства против Парубия

Партия "Народный фронт" выражает возмущение в связи с возбуждением Государственным бюро расследований дела против экс-председателя Верховной Рады Украины, одного из лидеров Революции достоинства Андрея Парубия за якобы создание "вооруженных группировок" для беспорядков в Одессе 2 мая 2014.

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Такие формулировки больше подходят российским спецслужащим, чем украинским следователям, говорится в сообщении пресс-службы НФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР открыло дело против Парубия по событиям 2 мая в Одессе: "создание вооруженных группировок с целью массовых беспорядков". ДОКУМЕНТ


"В то же время, призываем Государственное бюро расследований ни в коем случае не поддаваться стороннему давлению и воздействиям с целью использовать Бюро в политических целях.

Правоохранительная система Януковича, которая была "столом заказов" тогдашней власти для преследования несогласных, не должна стать примером для деятельности новых независимых правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

"Мы выражаем твердую поддержку нашему другу и соратнику Андрею Парубию. Мы знаем Андрея как патриота и политического деятеля, который делал все возможное для спасения страны от пещерного авторитаризма Януковича и путинской оккупации Украины", - заявляют в НФ.

"Народный фронт" требует прекратить всякие действия, имеющие характер политически мотивированных преследований.

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