В НФ возмущены в связи с возбуждением уголовного производства против Парубия



Такие формулировки больше подходят российским спецслужащим, чем украинским следователям, говорится в сообщении пресс-службы НФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР открыло дело против Парубия по событиям 2 мая в Одессе: "создание вооруженных группировок с целью массовых беспорядков". ДОКУМЕНТ



"В то же время, призываем Государственное бюро расследований ни в коем случае не поддаваться стороннему давлению и воздействиям с целью использовать Бюро в политических целях.



Правоохранительная система Януковича, которая была "столом заказов" тогдашней власти для преследования несогласных, не должна стать примером для деятельности новых независимых правоохранительных органов", - говорится в сообщении.



"Мы выражаем твердую поддержку нашему другу и соратнику Андрею Парубию. Мы знаем Андрея как патриота и политического деятеля, который делал все возможное для спасения страны от пещерного авторитаризма Януковича и путинской оккупации Украины", - заявляют в НФ.



"Народный фронт" требует прекратить всякие действия, имеющие характер политически мотивированных преследований.