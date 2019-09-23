Строительство в пределах исторических ареалов без разрешения органов охраны культурного наследия запрещено, - КАС ВС

К такому выводу пришел Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда, рассмотрев в кассационном порядке дело по иску ООО (заказчик строительства) к Министерству культуры Украины об отмене предписания, которым истца обязали прекратить проведение земельных и любых других строительных работ по строительству многофункционального комплекса на улице Старонаводницкой, 42-44 в Печерском районе Киева, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВС.

Суть спора заключается в том, что ответчик, осуществив визуальное наблюдение и фотофиксацию градостроительной ситуации на территории по этому адресу и проведя проверку электронной базы данных документооборота, обнаружил, что на указанном земельном участке, который находится в непосредственной близости от охранной (буферной) зоны объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО - ансамбля Киево-Печерской Лавры - и в пределах Центрального исторического ареала города Киева, проводятся подготовительные работы с устройством строительной площадки без получения разрешения от Минкультуры, как того требуют ст. 32 Закона Украины "Об охране культурного наследия", п. 12 градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка. На основании акта, составленного по результатам контрольных мероприятий, ответчик издал оспариваемое предписание.

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Коллегия судей КАС ВС, отменив решения судов первой и апелляционной инстанций, отметила, что суды пришли к необоснованному выводу о том, что ответчик не выполнил процедуры проверки, определенной Законом Украины "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности".

Верховный Суд разъяснил, что Минкультуры, принимая оспариваемое решение, фактически не осуществляло мероприятий государственного контроля, поскольку не находилось на территории строительства, не осуществляло проверку субъекта градостроительной деятельности, а только принимало охранные мероприятия путем проведения визуального осмотра и проверки электронной базы данных.

Верховный Суд также принял во внимание, что город Киев внесен в Список исторических населенных мест Украины (города и поселки городского типа), утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 26 июля 2001 года № 878. В зонах охраны памятников, исторических ареалов населенных мест, внесенных в этот список, установлен особый режим регулирования застройки. В частности, запрещается проведение строительных работ без предварительного получения разрешения в органах охраны культурного наследия.

Верховный Суд сформулировал правовую позицию, согласно которой в рассматриваемом споре индивидуальное право (интерес), которое выражается в гарантированном частью первой ст. 42 Конституции Украины праве на предпринимательскую деятельность, не запрещенную законом, противопоставляется публичному интересу, который проявляется в сохранении и охране историко-культурного наследия мирового значения.

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Обеспечение справедливого баланса частного и публичного интересов в этом деле заключается в необходимости соблюдения субъектом хозяйственной деятельности при выполнении земляных и строительных работ на земельном участке, находящемся в непосредственной близости к охранной (буферной) зоны объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО - ансамбля Киево-Печерской Лавры - и в пределах Центрального исторического ареала города Киева, требований законодательства об охране культурного наследия, определенных, в частности, Законом Украины "Об охране культурного наследия".

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