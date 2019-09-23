"Ночь на Банковой": под Офисом Президента будут протестовать с требованием расследовать нападения на активистов

Об этом сообщает в Facebook сообщество "Кто заказал Катю Гандзюк?", передает Цензор.НЕТ.

"Прошел год с тех пор, как граждане вышли на мирную акцию "Ночь на Банковой" под Администрацию Президента Порошенко с требованием расследовать нападения на активистов и обратить на проблему должное внимание. Тогда мы собрали так называемый список Гандзюк - 55 дел наиболее жестоких нападений и убийств гражданских активистов, произошедших с начала 2017 года. За год в Украине полностью сменилась власть. Но не изменилось состояние раскрытия дел заказных нападений на общественных деятелей. Все заказчики - на свободе, все саботажники - не наказаны", - говорится в сообщении.

Активисты призывают собраться под офисом нового Президента.

"Через год мы снова собираемся на Банковой, под офисом нового президента, сказать ему прямо в глаза: хватит быть статистом смерти. Проблема нападений на активистов не решается. За год - никакого прогресса. Избиение и саботаж продолжаются. В Украине сменился президент; обновился парламент; есть новый генпрокурор, глава СБУ и старый министр МВД. Никто из тех, кто попал к власти со "слугой народа" не предложил действенного плана решения системной проблемы террора общественных активистов", - отмечают инициаторы акции.

Отмечается, что "Ночь на Банковой" снова объединит самых разных людей: активистов, журналистов, правозащитников, ветеранов, просто неравнодушных граждан.

"Бок о бок будут стоять те, кто часто называют друг друга противниками и оппонентами. Мы объединимся ради общей цели - продемонстрировать власти, что не готовы мириться с тем, что она молча самоустраняется: не замечает; разводит руками, пока другая ее часть жестоко издевается над украинским обществом. Мы требуем безопасности для живых и справедливости для мертвых и пострадавших", - говорится в сообщении.

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