Украинская делегация отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ

Об этом сообщила в Facebook глава украинской делегации Елизавета Ясько, передает Цензор.НЕТ.

"Заявляем об отказе подавать полномочия новой украинской делегации на утверждение во время осенней части сессии ПАСЕ с 30 сентября по 4 октября 2019 года. Это будет способом реагирования Украины на возвращение Российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций Ассамблеи, одобренных в ответ на российскую агрессию против Украины", - отметила она.

По словам Ясько, делегация будет проводить консультации с партнерами по Ассамблее "для поиска общих подходов и решений, которые позволили бы вернуть ПАСЕ ее репутацию важного образца демократии, верховенства права и защиты прав человека и свобод в Европе".

Она также обратилась к делегациям стран-членов Совета Европы с призывом провести расширенные консультации относительно последствий возвращения РФ в ПАСЕ.

"Обращается к Франции, председательствующей в Комитете министров Совета Европы, с предложением инициировать консультации с участием президента Французской республики Эмануэля Макрона и всех заинтересованных сторон для широкого обсуждения путей возвращения доверия к Совету Европы и институционального, а также морального кризиса СЕ, возникшего в результате добровольного и безосновательного отказа Комитета министров и Ассамблеи настаивать на соблюдении Россией принципов и стандартов Совета Европы", - добавила Ясько.

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21 сентября руководитель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко сообщил, что украинская делегация не поедет на ближайшую сессию ПАСЕ.