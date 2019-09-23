Нас все больше затягивает информационная спираль из которой не выйти без потери имиджа, - Климкин об "украинском вопросе" на выборах в США

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Климкин отметил: "Американские СМИ начали связывать позицию Дональда Трампа по военной помощи Украине с давлением в деле Байдена. Нас все глубже затягивает негативная медийная спираль, из которой будет очень трудно выбраться без потерь для нашего имиджа".

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Напоминаем, скандал в США набирает обороты после того, как сотрудник разведки, который обрабатывал телефонный разговор Трампа с "иностранным лидером", которым может быть Президент Украины Владимир Зеленский, подал жалобу своему руководству. Его беспокоили отдельные высказывания Трампа, которые, по данным американских СМИ, могут трактоваться как давление на украинскую сторону с целью заставить открыть расследование против семьи Джо Байдена, который является прямым конкурентом Трампа на следующих выборах президента США.

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Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.