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23.09.19 19:34

Два украинских воина ранены с начала суток 23 сентября. Враг нарушил перемирие 7 раз, - штаб ООС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил:

дважды вблизи Новотроицкого  - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Пищевика - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

Кроме того, противник нарушая Минские соглашения, три раза обстрелял участок разведения №3 (Богдановка-Петровское) из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил:
вблизи Зайцево - из стрелкового оружия.

В течение текущих суток двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения".

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