Мы поддерживаем эту страну и хотим, чтобы она была честная, - Трамп про Украину

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы хотим честности от той страны, с которой мы имеем дело. Я считаю, что с новым президентом вы увидите гораздо больше честности. Это то, чего мы ожидаем. Мы поддерживаем эту страну, мы хотим, чтобы она была честная", - сказал Трамп журналистам, комментируя июльский разговор по телефону с Зеленским.

Он подчеркнул, что "очень важно говорить о коррупции".

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"Если мы не говорим о коррупции, почему мы будем давать деньги стране, в которой есть коррупция?", - отметил президент США.

Напоминаем, телефонный разговор, состоявшейся между президентами 25 июля, оказался в центре скандала в США.

Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США выступил с требованием предоставить на рассмотрение стенограмму разговора между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Ранее, The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.

Трамп заявил, что в его телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским не было незаконных требований к украинской власти.