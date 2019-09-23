На польской границе проверяли авто, где директор стройфирмы Каган провозил €650 тыс. В машине была экс-жена главы Нацполиции Князева

Как передает Цензор.НЕТ, информацию об инциденте опубликовало издание "Варта".

"Они ехали из Украины в Польшу на автомобиле Мерседес г.р. КА0007ВХ. Причина задержания - недекларирование 650 тыс €. "- отмечается в сообщении.

По полученной информации с украинской стороны пересечение границы и коридор обеспечивался представителями Пограничной службы Украины.

Пользователь Фейсбука Игорь Зинкевич написал: "Из личных источников (не официальных) говорят что это Виктория Князева".

Глава Нацполиции Сергей Князев так прокомментировал ситуацию : "Сегодня моя частная жизнь стало топ-темой для обсуждения. Моя бывшая жена, мать наших троих детей, а также я лично стали объектами информационной атаки.

Средства массовой информации мгновенно распространили "новость" о перевозке ней почти мешков с деньгами. Это ложь, которая не имеет ничего общего с реальностью.

По сути. Госпожа Князева является сотрудником крупной строительной компании "Атлант" со штатом более 500 человек, которую возглавляет 78-летний господин Вадим Каган. Они действительно пересекали вместе границу. На границе гражданин Каган заявил польским чиновникам о наличии определенной суммы наличности, принадлежащей ему. Указанные денежные средства были получены в результате сделки по продаже торгового помещения в центре столицы.

Конечно, сделка оформлена в соответствии с действующим законодательством и уплаченными налогами. Но имеющегося пакета документов по задекларированным деньгам польским государственным служащим не хватило. Польскими правоохранителями и господином Каганом было принято совместное решение о предъявлении еще некоторых оригиналов. После этого инцидент был исчерпан.

В это время в автомобиле находился украинский и европейский партнеры господина Кагана, а также наемный работник фирмы - госпожа Князева, которая работает в компании не первый год.

P.S. Предвосхищая вопросы, никаких ценностей у гражданки Князевой не было изъято. При себе у дамской сумочке были личные средства и наличные на командировку в сумме 2100 евро, которые не заинтересовали правоохранителей".

Компания "Атлант" работает на рынке строительства более 30 лет, объемы сданого жилья - порядка 70 тысяч метров квадратных. Ее основатель - 78 -летний Вадим Каган. Одной из последних сделок фирмы была продажа помещения супермаркета "Сильпо" на Дарницком бульваре в Киеве. В конце 2018 года также было продано помещение супермаркета на Троещине. Все налоги с этих сделок уплачены, деньги абсолютно легальны.

Виктория Князева работает заместителем директора фирмы и исполняет обязаности бизнес-помощника - организовывает встречи и переговоры, а также логистику и трансферы в заграничных командировках на протяжении пяти последних лет.