Террористы обстреляли Богдановку из гранатометов и вооружения БМП, - украинская сторона СЦКК

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре операции объединенных сил (ООС).

В информции отмечается, что в понедельник НВФ осуществили в направлении н.п. Богдановка (участок разведения №3) обстрелы из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия (с 02.35 до 02.55, с 04.05 до 04.15, с 13.40 до 14.10).

"Эти факты в очередной раз демонстрируют нежелание вооруженных формирований Российской Федерации и оккупационной администрации соблюдать Минские соглашения по разведению сил и средств на данном участке местности. В частности, Минскими соглашениями определено, что разведение сил и средств может быть осуществлено только после соблюдения режима тишины и его фиксации СММ ОБСЕ в течение семи суток", - подчеркнули в украинской стороне СЦКК.

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