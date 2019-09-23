У нас уникальные проблемы с рейдерством, судами, финансовой системой и дорогами, - Милованов о том, почему иностранцы не скупят украинскую землю

Об этом в интервью hromadske заявил министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает Цензор.НЕТ.

"Во-первых, опыт стран Восточной Европы показывает, что иностранцы почти не заходят. Зачем они пойдут в Украину, если они могут зайти в другую страну?", - сказал он.

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На предположение, что из-за того, что в Украине уникальная земля, Милованов ответил: "У нас уникальные проблемы с рейдерством, у нас уникальные проблемы с судами, с финансовой системой, у нас дороже капитал, у нас дороги. Нам еще далеко, надо самим развиваться".

Министр допускает, что иностранцы зайдут на украинский рынок, но их будет немного.

"Второе. Иностранцы в Украине уже есть. Они работают через аренду земли, по меньшей мере мы знаем о 1-1,3 тысячи компаний. Они где-то обрабатывают 4-5% земли. Что с ними делать? Выгнать их? Те, кто обрабатывают землю и дают рабочие места, мы их выгоним? Это неправильно", - отметил Милованов.

Он добавил, что власть не может позволить работать в Украине этим иностранным компаниям, а остальным - запретить.

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"То есть, они будут такие посредники-спекулянты, только через них иностранцы смогут покупать землю? Пусть между собой делают какие-то сделки? Это нереально", - резюмировал министр.

Напомним, законопроект об обороте земель сельхозназначения, который должен быть внесен в Раду до 1 октября, предполагает ограничения на покупку в виде 15% сельхозземель области и 0,5% – страны при отсутствии таких ограничений для арендаторов, а также минимальную цену продажи на уровне НДО.

Среди других условий - первоочередное право арендатора на выкуп и возможность покупки нерезидентами (исключая представителей страны-агрессора) только через регистрацию компании резидента в Украине.