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23.09.19 21:57

Компания British American Tobacco переносит центральный офис в Восточной Европе из Украины в Румынию

Компания British American Tobacco переформатирует структуру управления бизнесом в Восточной Европе и переносит центральный офис из Киева.

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Об этом НВ Бизнес сообщили в компании в ответ на редакционный запрос,информирует Цензор.НЕТ.

Если раньше Украина была центром региона, включающего 12 стран, то с 2020 года украинский офис будет включен в другой регион с центром принятия решений в Румынии.

Как заявили в киевском офисе ВАТ, решение о переносе центра принятия решений из Украины в Румынию обусловлено, среди прочего, непрогнозируемой фискальной и регуляторной политикой правительства Украины.

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В компании также заверили, что изменения не повлекут существенного пересмотра штата в Украине.

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