Некоторые сотрудники организовали коммерческий оборот уголовных производств для собственного обогащения, - Чумак о военной прокуратуре

Об этом заявил главный военный прокурор Виктор Чумак,информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.



"В военной прокуратуре большинство работников – это нормальные люди, которые "пашут" в полях. Но есть часть, которые поставили коммерческий оборот уголовных производств на свое собственное обогащение. Этих людей надо убрать из органов прокуратуры, набрать новых. Кто честный и нормальный – проверить всеми доступными средствами. И здесь речь идет не только о честности, но и о проверке их профессионализма, имущественного состояния", – сказал он.

По словам главного военного прокурора, он готов к сопротивлению системы.

Читайте: Чумак назначен главным военным прокурором на период трансформации этого органа в спецподразделение прокуратуры, - Рябошапка

"Готово ли к этому общество? Готово ли оно к тому, что эту систему надо будет валить беспощадно? Готово ли общество сказать: "Да, мы даем карт-бланш этим людям, чтобы они полностью изменили эту систему, и мы им доверяем"? Я сразу сказал в прокуратуре, что ничего наверх нести не надо, никому ничего не надо "сливать", никаких дел не нужно продавать", – отметил Чумак.



Он объяснил, что тех, кто не пройдет переаттестацию, уволят "на основании организационно-штатных мероприятий".

Также читайте: Хватит трех месяцев, чтобы перевести военную прокуратуру в спецпрокуратуру противодействия преступлениям в сфере нацбезопасности, - Чумак

"А тех, кто воровал, не будут увольнять – относительно них будут восстановлены открытые уголовные производства, которые мы будем пытаться довести до суда", – подчеркнул Чумак.