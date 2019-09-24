IAAF не допустила команду России к участию в чемпионате мира по легкой атлетике

Об этом, 23 сентября, было объявлено после заседания совета IAAF в Дохе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Таким образом, на чемпионате мира по легкой атлетике, который стартует в столице Катара 27 октября, российские спортсмены вновь не смогут выступить единой командой под национальным флагом своей страны. 30 россиян смогут принять участие в турнире в качестве нейтральных атлетов.

Глава рабочей группы по восстановлению статуса ВФЛА Руне Андерсен, слова которого приводит пресс-служба IAAF, назвал ряд позиций, сделавших невозможным восстановление статуса российской легкой атлетической федерации. В частности, отметил он, нашла подтверждение информация о том, что некоторые тренеры, отстраненные от работы решением Спортивного арбитражного суда (CAS), продолжают тренировать спортсменов. А это, в свою очередь, ставит под сомнение "целостность антидопинговых усилий" России.

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Кроме того, указал Андерсен, группа приняла к сведению решение Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое на заседании Исполнительного совета в Токио инициировало рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) международному антидопинговому кодексу по ускоренной процедуре. Официальной причиной названы несоответствия в данных, предоставленных Москвой WADA в начале этого года.