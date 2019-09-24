Пересмотр стратегических документов и изменение структуры и функционала оборонного ведомства, - министр Загороднюк о приоритетах развития Минобороны

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны.

В сообщении отмечается: "В начале встречи глава оборонного ведомства поблагодарил иностранных коллег за неизменную поддержку Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины на пути реформирования в соответствии со стандартами НАТО.

"Канада очень близко партнером для нас и мы это высоко ценим. Мы надеемся на дальнейшее усиление сотрудничества и со своей стороны готовы оказать содействие в любых инициативах", - отметил Андрей Загороднюк.

Во время встречи стороны обсудили текущее состояние сотрудничества в сфере реформирования Вооруженных Сил Украины, в частности, сосредоточили внимание на вопросах подготовки личного состава Военной службы правопорядка, реализации тренировочной операции ЮНИФАЕР и реформировании системы управления ВС Украины в соответствии со стандартами Альянса.

Отдельное внимание было сосредоточено на необходимости дальнейшего усиления сотрудничества и привлечении иностранных экспертов к приоритетным направлениям реформирования Минобороны Украины.

По словам Министра обороны Украины, приоритетами в деятельности Минобороны пока есть необходимость пересмотра стратегических оборонных документов, изменение структуры и функционала оборонного ведомства, внесение изменений и внедрения законодательных инициатив, таких как Закон о военной полиции.

Особое внимание во время встречи было уделено также обсуждению сотрудничества по реформированию системы образования и подготовки личного состава украинских ВС. Андрей Загороднюк отметил необходимость осуществления доктринальных трансформаций в соответствии с лучшими практиками Альянса.

В свою очередь, Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине господин Роман Ващук поздравил Министра обороны с назначением на должность и отметил необходимость продолжения и усиления военного сотрудничества между двумя странами.

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