Враг за сутки 24 раза нарушил режим прекращения огня на Донбассе, ранены двое украинских воинов, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС на своей странице в Facebook.

Так, по данным штаба, вчера противник нарушая минские соглашения, четыре раза обстрелял участок разведения №3 в районе Богдановки из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Также обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Кроме того, враг открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил 13 обстрелов позиций Объединенных сил:

- четыре раза неподалеку от Богдановки - из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- дважды вблизи Новотроицкого - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

- дважды неподалеку от Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- вблизи Пищевика - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

- неподалеку от Гнутово - из ручного противотанкового гранатомета;

- около Талаковки, Новогнатовки, Красногоровки - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник осуществил 11 обстрелов позиций Объединенных сил:

- трижды неподалеку от Луганского - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- по два раза неподалеку от Попасной и Новолуганского и один раз вблизи Орехово - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- дважды неподалеку от Травневого и один раз около Зайцево - из стрелкового оружия.

"За минувшие сутки двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения", - сказано в сообщении.

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С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники дважды нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрел позиций Объединенных сил около Красногоровки из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил обстрел позиций Объединенных сил неподалеку от Травневого из стрелкового оружия.



