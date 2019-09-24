Беглый экс-президент Янукович готовится вернуться в Украину, - адвокат. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал", об этом сообщил его адвокат Виталий Сердюк после заседания в Апелляционном суде Киева.

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В суде начали рассматривать семь жалоб адвокатов об отмене приговора Януковичу.

Адвокат беглого экс-президента Виталий Сердюк заявил: "Он сейчас находится на территории Российской Федерации временно. И защитой осуществляются меры, которые обеспечат возможность его пребывания на родине. Основные задачи, поставленные клиентом, - это обеспечить привлечение к ответственности виновных в сдаче Крыма, виновных в совершении антиконституционного захват власти или государственного переворота - сейчас выполняются".

В свою очередь прокурор ГПУ Руслан Кравченко сказал: "Позиция стороны обвинения - неизменна, мы уверены в своей победе, потому что мы уверены, что приговор Оболонского райсуда города Киева - мотивированный и законный.

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Напомним, Оболонский районный суд Киева приговорил Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ. Такой приговор суд огласил 24 января 2019 года. Уголовное производство в отношении В.Януковича рассматривалось по специальной (заочной) процедуре в связи с тем, что обвиняемый находится на территории РФ.

Ключевым доказательством для суда стало письмо Януковича Путину, датированное 1 марта 2014, в котором он просил ввести в Украину российские войска.

При этом суд признал его невиновным в пособничестве в нарушении территориальной целостности. Согласно решению суда, обвинение не доказало, что Янукович был проинформирован о конечной цели РФ – аннексии Автономной респулики Крым и изменении границ территории Украины.

За государственную измену суд приговорил экс-президента к 13 годам заключения, а за пособничество в ведении агрессивной войны – к 12 годам. Таким образом, общий срок отбывания заключения для Януковича составляет 13 лет. Время отбывания срока должно отсчитываться с момента задержания виновного.

При вынесении приговора суд учел то, что Виктор Янукович не имеет судимости (имевшаяся у экс-президента судимость погашена), получил высшее образование и не состоит на учете у нарколога. Также судьи учли его продолжительный и успешный карьерный путь и позитивную характеристику, которую дала подсудимому Анна Герман.

1 марта Оболонский суд направил в апелляционный суд все поступившие от адвокатов 6 апелляций на приговор Януковичу.