Макрон анонсировал встречу "нормандской четверки" в ближайшие недели

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил российским журналистам "на полях" 74-й сессии Генассамблеи ООН президент Франции Эмманюэль Макрон.

"В ближайшие недели", - сказал он, отвечая на вопрос, когда может состояться на перспективу встреча в нормандском формате.

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Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что считает наиболее реальной встречу лидеров государств "нормандского формата" в середине октября.

"Речь идет о различных датах, которые устроят всех. Президент Макрон приглашает в Париж. Я думаю, что наиболее реальной будет середина октября", - сказал он.

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