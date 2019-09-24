Только ликвидировать и создать заново, - Чумак о реформировании ГПУ

Об этом заявил главный военный прокурор Виктор Чумак в интервью "Украинскому радио", передает Цензор.НЕТ.

"Всему обществу было понятно, что Генеральная прокуратура в том виде, в каком она существует, или в виде органа, философия которого строится на том, что это орган давления на политических оппонентов и на бизнес конкурентов…Так дальше жить нельзя…Таким образом, она требует немедленных изменений", – сказал Чумак.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон о реформе прокуратуры

Он добавил, что один из приоритетов – обновление кадров. До окончательного формирования Офиса генерального прокурора и набора сотрудников, ГПУ продолжит свою работу параллельно.

"Сначала мы всех уволим. Вы же поймите, дело не в переаттестации. Генеральная прокуратура остается. Офис генерального прокурора создается параллельно. Генеральная прокуратура остается работать до тех пор, пока не будет сформирован Офис генерального прокурора, пока там не будут набраны кадры в рамках переаттестации, в рамках комиссий набора новых кадров", – сказал Чумак.