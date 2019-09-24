"Вы - наши лучшие дипломаты и лоббисты", - Зеленский поблагодарил украинскую диаспору в Нью-Йорке за поддержку Украины

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента.

Глава государства поблагодарил общину за поддержку Украины.

"Вы - наши лучшие дипломаты, вы действительно наши лоббисты. Вы защищаете наш суверенитет, территориальную целостность здесь, в США и во всем мире. Мы вам очень благодарны ", - подчеркнул Владимир Зеленский.

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Напомним, ранее президент Украинского конгрессового комитета Америки Андрей Футей сообщил, что на встрече с диаспорой Зеленский рассказал о своих планах восстановления территориальной целостности Украины