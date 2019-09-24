Присутствие США в "нормандском формате" сместило бы баланс сил в сторону Украины, - экс-посол США в РФ Макфол

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, об этом он заявил в интервью экс-торговому представителю — заместителю министра экономразвития Украины Наталье Микольской для совместного с НВ проекта "Блестящие умы".

"Мне не нравился тот факт, что нас не было в Минске и в "нормандском формате". Думаю, это не шло на пользу Украине. По моему мнению, присутствие там США сместило бы баланс сил в этом формате в сторону Украины. Поэтому в целом я это поддерживаю — но пока меня волнует то, что мы не занимаемся делами Украины. Так что это дилемма. Но в целом, думаю, США лучше присутствовать (в "нормандском формате". - Ред.), чем нет", — сообщил Макфол.

Ранее глава украинского МИД Вадим Пристайко рассказал, что встреча лидеров Нормандской четверки в Париже не состоится в ближайшее время, потому что Россия "не может" принять в ней участие.

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По его словам, Франция, Германия и Украина были готовы к встрече в Париже 16 сентября, но "российская сторона не смогла в это время приехать на встречу".