"Уже есть практическая договоренность об освобождении всех, но еще надо немного подождать", - Денисова об обмене заложниками

Об этом Денисова сообщила "Укринформу", передает Цензор.НЕТ.

"113 граждан Украины сейчас находятся в России и оккупированном Крыму, 89 из них - это крымские татары ... Безусловно, я там, где могу, поднимаю вопрос их освобождения. Украина много работает в этом направлении, и уже есть практическая договоренность об освобождении всех, но еще надо немного подождать. Такой процесс требует тишины ", - отметила Денисова.

Она подчеркнула, что сейчас существуют две площадки, где обсуждается обмен пленными: "Минский формат, Президент Украины планирует это сделать также в нормандском формате".

"Думаю, что вся работа, которая ведется с мая - с первого дня президентства Зеленского - будет завершена тем, что все наши граждане и наши территории будут освобождены", - отметила Денисова.

Денисова также сообщила, что во время визита в Варшаву она встретится со своим польским коллегой - спикером гражданских прав Польши Адамом Боднаром. По ее словам, в поле зрения их разговоров будут права украинских мигрантов в Польше.

Как известно, в Польше, по предварительным данным, сейчас находятся не менее 1,5 млн украинских трудовых мигрантов.

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