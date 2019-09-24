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24.09.19 10:27

Думаю, что у нас с Трампом будет предметная, мощная встреча, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на продуктивную встречу с президентом США Дональдом Трампом.

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Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства, об этом Зеленский сказал на встрече с представителями украинской диаспоры в Нью-Йорке.

"Я думаю, что у нас будет предметная, мощная встреча", - сказал Зеленский.

Он также выразил надежду, что встреча в "нормандском формате" состоится в ближайшее время. Президент ожидает, что она будет сложной, будут подниматься конкретные вопросы.

"Мы хотим из этой встречи выйти с определенными результатами о конкретных сроках прекращения войны и возвращения наших территорий. Мы в это верим, очень этого хотим и постараемся все это сделать", - сказал глава Украинского государства.

Зеленский находится в США, где, в частности, примет участие в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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