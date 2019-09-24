Закон об уменьшении давления на бизнес опубликован в "Голосе Украины"

Текст документа обнародован на сайте газеты "Голос Украины", передает Цензор.НЕТ.

Как сообщал Укринформ, этим законом декриминализируется фиктивное предпринимательство. Так, принятый документ исключает из Уголовного кодекса статью 205, согласно которой определялось уголовное наказание за создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществления запрещенных видов деятельности.

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Фиктивное предпринимательство каралось штрафом от 30 тыс. до 60 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (НМДГ), то есть от 510 тыс. грн до 1 млн 20 тыс. грн, или арестом до полугода или ограничением свободы до двух лет. За повторное нарушение штраф составлял от 50 тыс. до 100 тыс. НМДГ (от 850 тыс. грн до 1,7 млн грн).

В пояснительной записке к закону при этом отмечается, что наличие уголовной ответственности за фиктивное предпринимательство является одним из способов давления на бизнес в Украине. Ведь кроме самого факта наличия уголовной ответственности за указанное деяние, контрольные органы используют приговоры и материалы досудебного расследования как доказательную базу при привлечении к финансовой ответственности за нарушение норм налогового законодательства.

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.