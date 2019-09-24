В ВСУ стартовали стратегические командно-штабные учения "Козацька воля"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Главной целью учений "Казацкая воля - 2019" является проверка способности органов военного управления в новых организационно-штатных структурах (по классификации НАТО) осуществлять управление войсками (силами) в ходе подготовки и ведения операций (боевых действий) в случае широкомасштабной вооруженной агрессии", - сказано в сообщении.

К учениям привлечены структурные подразделения Министерства обороны Украины, Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, другие органы военного управления оперативно-стратегического и оперативного уровней и органы управления других военных формирований и правоохранительных органов.

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Комплекс мероприятий стратегического командно-штабного учения "Казацкая воля - 2019" продлится на всей территории государства.