После посещения аквапарка в Хмельницком к врачам обратились 13 человек

Об этом сообщили в полиции области, передает Цензор.НЕТ.

Пострадавшие жаловались на слезотечение и кашель. Осмотрев их, медики установили предварительный диагноз - ингаляционное отравление хлором.



В больнице остались только двое детей - брат и сестра 2009 и 2011 г.р., на утро следующего дня их выписали.

Следственно-оперативная группа обследовала место происшествия, отобрала образцы воздуха и воды и бассейнов для экспертизы, а также изъяла документацию относительно подачи веществ для очистки воды.

Сейчас следователи ведут расследование по статье "Нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений". Виновным грозит наказание в виде штрафа, арест до шести месяцев или ограничение свободы до трех лет.

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