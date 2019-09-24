"Мы не верили, что Россия действительно захватит Крым", - Волкер

Он объясняет это тем, что никто не верил, что Россия "пойдет на вторжение в Украину". Об этом Волкер сказал в интервью изданию Гордон, передает Цензор.НЕТ.

"Мне кажется, что мы отреагировали недостаточно быстро, мы не верили, что Россия действительно вторгнется в Украину, не верили, что Россия действительно захватит Крым. Как только они это сделали – мы начали реагировать… Я думаю, мы просто не верили, что они сделают это снова. В этом смысле, считаю, мы были недостаточно оперативны. С тех пор, особенно при нынешнем правительстве, мы усилили поддержку Украины, мы сняли запрет на [поставку] летального вооружения в качестве оборонительного, ввели дополнительные санкции. Мы также стали больше вовлечены [в процесс урегулирования] дипломатически, в том числе и с Россией, чтобы помочь найти решение этого конфликта", – сказал Волкер.

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