Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
24.09.19 11:10

"Мы не верили, что Россия действительно захватит Крым", - Волкер

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер признал, что реакция мирового сообщества на оккупацию Крыма Россией была недостаточно оперативной.

крым,военные,боевики,вооруженные

Он объясняет это тем, что никто не верил, что Россия "пойдет на вторжение в Украину". Об этом Волкер сказал в интервью изданию Гордон, передает Цензор.НЕТ.

"Мне кажется, что мы отреагировали недостаточно быстро, мы не верили, что Россия действительно вторгнется в Украину, не верили, что Россия действительно захватит Крым. Как только они это сделали – мы начали реагировать… Я думаю, мы просто не верили, что они сделают это снова. В этом смысле, считаю, мы были недостаточно оперативны. С тех пор, особенно при нынешнем правительстве, мы усилили поддержку Украины, мы сняли запрет на [поставку] летального вооружения в качестве оборонительного, ввели дополнительные санкции. Мы также стали больше вовлечены [в процесс урегулирования] дипломатически, в том числе и с Россией, чтобы помочь найти решение этого конфликта", – сказал Волкер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нарушение Россией Будапештского меморандума дает сигнал другим странам, что отказ от ядерного оружия не защитит от вторжения, - Волкер

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100