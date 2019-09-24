Зеленский подписал закон о Плане обороны Украины

Как информирует Цензор.НЕТ, говорится на сайте Верховной Рады.

"23.09.2019 - Возвращен с подписью от президента", - сказано на сайте парламента.

Напомним, 20 сентября Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в Закон Украины" Об обороне Украины "по организации обороны государства". За это решение во время пленарного заседания Верховной Рады Украины проголосовали 286 народных депутатов.

Законопроект разработан Министерством обороны Украины во исполнение пункта 4 Плана первоочередных мероприятий по внедрению и обеспечению правового режима военного положения в отдельных регионах Украины, утвержденного Президентом Украины - Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины 27.11.2018.

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Принятие Закона закрепляет на законодательном уровне необходимость разработки и утверждения Президентом Украины Плана обороны Украины и утверждении его структуры.

Издание указанных документов скоординирует деятельность составляющих сил обороны и позволит подготовить органы государственной власти, органы местного самоуправления, единой системы гражданской защиты, национальной экономики к переводу с мирного на военное положение и отпора вооруженной агрессии, ликвидации вооруженного конфликта, а также готовности населения и территории государства к обороне.