США не пустили на Генассамблею ООН десять членов российской делегации

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Коммерсанту" сообщил руководитель комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев.

Косачев пояснил, что визу не получил он, Леонид Слуцкий и восемь сотрудников МИД России, включая главного переводчика и главу генерального секретариата российского МИД Сергея Бутина. Он пояснил, что формального отказа не было, но членам делегации не вернули в срок паспорта, которые сейчас в посольстве США.

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Косачев назвал ситуацию "беспрецедентной".

"Ситуация скандальная. Разумеется, будут жесткие шаги по линии МИДа. Насколько они приобретут ответный характер, еще предстоит обсудить. Но то, что мне и моим коллегам не предоставлена возможность участвовать в работе официальной делегации, - это еще один, и очень тяжелый, раздражитель в наших двусторонних отношениях. Это очередная крайне деструктивная инициатива американской стороны, которая эти отношения даже на таких практических сюжетах загоняет в тупик. Американцы радикальным образом нарушают свои обязательства, как страны, на территории которой расположена ООН, и как постоянный член Совбеза ООН, который несет особую ответственность за обеспечение работы всей организации", - отметил Косачев.

Он добавил, что Лавров проинформирован о произошедшем.