Число некачественных законопроектов может доходить до 100% в первом чтении и до 60% во втором, - нардеп от "Голоса" Осадчук о "турборежиме" в Раде

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Если говорить о первом чтении, то некачественные (законопроекты. - Ред.) – наверное, почти все. Потому что первое чтение - это, прежде всего, поддержание идеи. И, учитывая для себя весь хаос турборежима, мы в "Голосе" для себя определили, что достаточно часто голосуем за первое чтение, четко понимая суть идеи, которая прячется за названиями проектов... То есть когда идея не вызывает сомнения, мы в первом чтении ее поддерживаем. Потому что мы хотим поддерживать адекватные экономические реформы и здравые цели", - отметил Осадчук.

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При этом он сообщил, что ситуация со вторым чтением не на много отличается в лучшую сторону.

"А вот ко второму чтению по опыту первой недели работы над вторым чтением начинается легкий хаос. И на ваш вопрос отвечу так: думаю, число критически некачественных законопроектов может доходить до 60%", - добавил он.

Полный текст интервью с Андреем Осадчуком читайте здесь.