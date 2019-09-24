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24.09.19 11:36

Число некачественных законопроектов может доходить до 100% в первом чтении и до 60% во втором, - нардеп от "Голоса" Осадчук о "турборежиме" в Раде

Первый заместитель главы Комитета по вопросам правоохранительной деятельности, народный депутат от "Голоса" Андрей Осадчук считает, что количество некачественных законопроектов, принимаемых Верховной Радой, превышает половину.

Число некачественных законопроектов может доходить до 100% в первом чтении и до 60% во втором, - нардеп от "Голоса" Осадчук о "турборежиме" в Раде

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Если говорить о первом чтении, то некачественные (законопроекты. - Ред.) – наверное, почти все. Потому что первое чтение - это, прежде всего, поддержание идеи. И, учитывая для себя весь хаос турборежима, мы в "Голосе" для себя определили, что достаточно часто голосуем за первое чтение, четко понимая суть идеи, которая прячется за названиями проектов... То есть когда идея не вызывает сомнения, мы в первом чтении ее поддерживаем. Потому что мы хотим поддерживать адекватные экономические реформы и здравые цели", - отметил Осадчук.

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При этом он сообщил, что ситуация со вторым чтением не на много отличается в лучшую сторону.

"А вот ко второму чтению по опыту первой недели работы над вторым чтением начинается легкий хаос. И на ваш вопрос отвечу так: думаю, число критически некачественных законопроектов может доходить до 60%", - добавил он.

Полный текст интервью с Андреем Осадчуком читайте здесь.

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