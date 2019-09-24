Это возможно сделать, - Загороднюк о переходе на контрактную армию

Об этом в интервью BBC News Украина заявил глава Минобороны Андрей Загороднюк, передает Цензор.НЕТ.

"Отток кадров есть во всех странах. То есть многие военнослужащие заканчивают контракты, не подписывают новые и идут в гражданскую жизнь. Это нормальный процесс. У нас отток больше, ведь система мотивации сегодня не отвечает потребностям многих военнослужащих. Мы строим человекоцентрическую политику, я постоянно об этом заявляю всем, она будет сконцентрирована на повышении мотивации. Но речь идет не только об оплате, это и самореализация, рост в военной карьере, образование и подготовка, отношение командиров к подчиненным. Мы вообще соревнуемся за кадры. И ВСУ будут настолько сильными - насколько у нас сильные кадры", - рассказал министр о кадровом вопросе в ВСУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В рамках осенней кампании планируется призыв на срочную службу 15,2 тыс. человек, - Минобороны

"Проблема не такая острая, но она есть - особенно с комплектацией боевых частей и тех, которые требуют высокой квалификации. Некоторые военнослужащие несут службу в не очень подходящих условиях. Мы планируем строить новые городки для того, чтобы их бытовые условия были лучше", - прокомментировал Загороднюк вопрос комплектации воинских частей.

Он заверил, что является сторонником контрактной армии и, по его мнению, ВСУ могут перейти на контрактную армию

"Я думаю, что это реально (отказаться от призыва. - Ред.). Сейчас идет оборонительный обзор, происходит пересмотр структуры ВС, особенно касается тех зон, где у нас ООС - там мы видим только контрактников. Мы не видим срочников в ООС, система построения ВС не должна базироваться на срочниках. Основной компонент - профессиональная армия. Это возможно сделать. Нельзя сказать: у нас отток, поэтому давайте закрывать срочниками. Наше системное решение - привлечение профессионалов", - пояснил он.

Вместе с тем, он не смог сказать, когда будет возможен полный переход на контрактную армию: "Здесь трудно сказать. На этот вопрос мы сможем ответить предварительно до конца года, а окончательно - в следующем году. Ведь чтобы ответить, мы должны знать окончательную структуру ВС. А для того, чтобы это знать, - надо ответить на вопрос о наших планах, угрозах и ситуации в сфере среды безопасности".