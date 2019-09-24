Правительство категорически против закупки в России запчастей к военной технике, - Загороднюк

Об этом в интервью BBC News Украина заявил глава Минобороны Андрей Загороднюк, передает Цензор.НЕТ.

"Правительство категорически против закупки чего-либо в России", - заявил он, отметив, что правительство рассматривает в основном вариант импортозамещения.

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"Насколько я знаю, мы ничего не планируем закупать. Аудит контрактов еще продолжается, но мы категорически против таких решений (о закупках в РФ. - Ред.), ведь здесь даже объяснять не надо. Импортозамещение во многих случаях гораздо технически более легкий процесс, чем может показаться. Поэтому у нас была первая встреча с "Укроборонпромом", где начальник Генштаба выразил свое мнение, я его поддержал, чтобы даже не планировали никаких таких решений (о закупках в РФ. - Ред.). Пусть срочно, прямо сейчас, работают над импортозамещением", - заверил Загороднюк.