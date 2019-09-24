Специальный сводный отряд спасателей прибыл в Умань для обеспечения безопасности паломников-хасидов, - МВД. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД.

Так, начиная с 23 сентября черкасские спасатели перешли на усиленный вариант несения службы. Также они развернули специальный палаточный лагерь.

В состав отряда вошли силы пожарно-спасательных подразделений из соседних районов области, а также специалисты отделения водолазных спасательных работ, группы пиротехнических работ, отделения радиации, химической и биологической защиты и медицинской службы аварийно-спасательного отряда спецназначения Управления.

В общем, численность сводного отряда составляет 117 человек личного состава и 26 единиц специальной пожарно-спасательной техники.

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В то же время, в случае осложнения обстановки, планируется дополнительно привлечь по одному аварийно-спасательному расчету с Управлений ГСЧС в Черниговской и Житомирской областях. Для обеспечения аэро-медицинской эвакуации будут привлечены еврокоптер из специального авиационного отряда ГСЧС.

Фото: сайт МВД

Напомним, в период с 29 сентября по 1 октября, в Умани хасиды со всего мира будут праздновать Рош а-Шана - Новый год по иудейскому календарю. Участие в религиозных мероприятиях планируют принять несколько десятков тысяч паломников.