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24.09.19 12:45

Уголь, который блокируют на западной Украине, идет на ТЭС Медведчука, - Семенченко

Российский уголь, который пытаются ввезти на обогатительную фабрику во Львовской области, поступает по заказу фирмы, связанной с Виктором Медведчуком.

Об этом сообщил экс-народный депутат Семен Семенченко, передает "Апостроф" со ссылкой на "Факты".

"37% той обогатительной фабрики принадлежит государству, но другие 63% – компаниям Натальи Королевской, это фракция Медведчука. И государство тут ничего не решает, идут разные коррупционные обороты в адрес частной фирмы-прокладки…", - рассказал Семенченко.

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По его мнению, уголь для госкомпании Центрэнерго необходимо поставлять с украинских предприятий, которые добывают уголь на подконтрольной Украине территории.

"Тот уголь… где они его будут сжигать? Не на государственной Центрэнерго. Смешают российский уголь с украинским – вместо того, чтобы обогащать украинский уголь на этой фабрике – и пойдет уголь на ТЭС Медведчука. Думаю, что на Центрэнерго необходимо направлять украинский уголь, который добывается в Украине в большом количестве на подконтрольной Украине территории", - отметил Семенченко.

Напомним, на Львовщине в городе Сосновка проходит блокирование вагонов с российским углем. Активисты, большинство из которых участники АТО/ООС, устроили круглосуточное дежурство возле путей, не позволяя отправить вагоны на обогатительную фабрику.

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