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24.09.19 13:08

Зеленский подписал закон о режиме совместного транзита

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О режиме общего транзита и введении национальной электронной транзитной системы", который позволит Украине обмениваться таможенной информацией с 35 странами европейского региона.

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Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Согласно пояснительной записке к закону №1082, документ внедряет в законодательство положения Конвенции о процедуре общего транзита, которые позволят Украине обмениваться таможенной информацией с 35 странами европейского региона, получать данные для перемещения товаров транзитом, ввести специальные транзитные упрощения, использовать единую таможенную декларацию для перемещения товаров от страны-отправителя до страны-получателя через другие страны с использованием общего ИТ-продукта.

Ожидается, что закон введет в стране европейскую практику прозрачных процедур, от которых "выигрывают" все украинские участники цепи поставки товаров и финансовый сектор, а обновленная таможенная служба получит возможность ввести надежные процессы контроля над перемещением товаров.

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