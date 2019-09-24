Видеофиксация, 85 тыс. грн штрафа и переголосование, - Стефанчук предложил законопроект о борьбе с кнопкодавством в Раде

Об этом говорится в законопроекте №2148 авторства Стефанчука, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

Так, за голосование депутатом Рады вместо другого нардепа предлагается ввести наказание в виде штрафа от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов (51-85 тыс. гривен).

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При этом аппарату Рады необходимо будет обеспечивать видеофиксацию голосования.

Спикера Рады планируют уполномочить на сообщение о факте неперсонального голосования, после которого он должен будет поручить счетной комиссии изъять карту такого депутата и провести голосование повторно. Далее спикер должен будет поручить подготовить сообщение о нарушении, которое вместе с протоколом, стенограммой, стенографическим бюллетенем соответствующего заседания и видеозаписью он направит в Государственное бюро расследований.

В статусе законопроекта на сайте Рады указано, что он с 19 сентября предоставлен для ознакомления и обрабатывается в профильном комитете.