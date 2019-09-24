ВАКС начал рассмотрение дела о "диктаторских законах" 16 января: на скамье подсудимых экс-нардепы Ефремов, Стоян и Гордиенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Так, подготовительное заседание ВАКС по делу о принятии "диктаторских законов" началось с того, что адвокаты обвиняемых экс-председателя Партии регионов Ефремова, бывших народных депутатов Гордиенко (КПУ) и Стояна (Партия регионов) подали ходатайство о направлении дела в кассационный уголовный суд в составе Верховного суда для определения подсудности.

Защитники убеждены, что это уголовное производство не подсудно ВАКС, куда было передано недавно из Соломенского райсуда Киева, где рассматривалось в течение трех лет.

По словам адвокатов обвиняемых, Соломенский суд не имел права передавать дело в ВАКС, а по процедуре должен был направить его в Киевский апелляционный суд, а тот, в свою очередь, в Верховный суд, уголовая палата которого должна определиться с подсудностью.

Для рассмотрения этого ходатайства коллегия судей удалилась в комнату для совещаний.

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Вместе с тем прокуроры по делу отказались давать какие-либо комментарии журналистам по вопросу подсудности дела, в частности, в чем заключается коррупционная составляющая действий обвиняемых при принятии "диктаторских законов", то есть какую материальную или другие выгоду они получили.

Прокуроры отметили, что их комментарии до обнародования решения суда по существу могут стать основанием либо для их отвода, или вообще в конечном счете основанием для отмены приговора.

Обвиняемые во время обсуждения ходатайства своих адвокатов делали политические заявления. В частности, Ефремов заявил, что при президенте Петре Порошенко были приняты еще более жесткие "диктаторские законы", а Стоян сказал, что и сейчас бы проголосовал за те законы.

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Как сообщалось, 21 ноября 2015 года Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование в уголовном производстве по факту принятия "диктаторских законов" в начале 2014 года в отношении Ефремова, Стояна и Гордиенко. Экс-нардепы подозреваются в совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 статьи 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

30 ноября 2015 года Печерский районный суд г. Киева вернул прокуратуре обвинительный акт в отношении Ефремова, Стояна и Гордиенко по делу о голосовании за "диктаторские законы" 16 января 2014 года. Соответствующее решение приняла коллегия из трех судей, мотивировав тем, что обвинительный акт не соответствует требованиям Уголовного процессуального кодекса Украины.