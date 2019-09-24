Наркополитикой должен заниматься один орган: от профилактики до реабилитации зависимых, - глава правления Антинаркотической ассоциации

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал глава правления Международной антинаркотической ассоциации Игорь Щеглов.

"Правоохранительная система не справляется с потоком наркотиков в стране. Она их оборот крышует и контролирует. При таком количестве зависимых людей мы занимаемся борьбой с ветряными мельницами. Нужно законом определить, что такое наркозависимый. Определить, что это болезнь. Зафиксировать хотя бы на год план наркополитики: профилактика, пропаганда здорового образа жизни. Вместе с этим должна работать структура, которая будет бороться с наркоторговлей и наркопреступностью. Должен работать единый слаженный механизм по всей территории страны. Только тогда будет результат.

Основная мысль – наркополитикой должен заниматься один орган. Мы протоптали дороги от министерства до министерства, знаем всех, кто занимается нашей тематикой. Но как происходит на практике? У нас в стране есть три государственные секты – МВД, МОЗ и Минсоц. Представители МВС все оформляют, фиксируют, но потом суд выпускает преступников, потому что те дали взятку судье. В свою очередь МОЗ говорит: мы положили больного в диспансер, его прокапали 4 дня, вот выписка. А психологическая работа – уже не их компетенция. Это компетенция Минсоцполитики. Мы когда проводим общие круглые столы при участии всех министерств, то поднимаются важнейшие темы, а потом вопрос: почему 10 лет ничего не делали. Ответ – "Не было плана мероприятий", которые неизвестно кто должен формировать. На всю страну несколько таких центров, но там никто не хочет работать за 3 тысячи гривен. Поэтому люди выбирают частные центры оказания помощи наркозависимым. Их в идеале тоже нужно контролировать", - отметил он.

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По его словам, единый государственный орган должен координировать все аспекты наркополитики, в том числе, образование родителей:

"Они должны понимать, как общаться с детьми в подростковом периоды, когда они вообще никого не слышат – у него тогда нет ни авторитетов, ни друзей. Нужно понимать, какие ценности в него вложить до подрасткового периода, чтобы потом он сам мог справиться. Также – медикаментозная помощь, а затем – реабилитация. Центр должен иметь список всех реабилитационных учреждений, и хороших, и плохих. Для их проверки должна работать комиссия, понимающая специфику реабилитации зависимых. Потому что сейчас прокуратура закрывает все центры подряд, не разбираясь".

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Полное интервью с главой правления МАА Игорем Щегловым и сооснователем Ассоциации Александром Гогилашвили читайте ЗДЕСЬ.