"Сейчас это все на стадии планирования", - Загороднюк о разведения войск на линии соприкосновения

Об этом в интервью BBC News Украина заявил глава Минобороны Андрей Загороднюк, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, есть ли результат курса на устойчивое перемирие, о котором заявил Зеленский, министр ответил: "Думаю, мы увидим результаты, я на это очень надеюсь. Сейчас ситуация в какие-то дни спокойная, в какие дни обостряется, мы не расслабляемся. Мы понимаем, что присутствие только сильных ВС там может обеспечить стабильность. Поэтому мы поддерживаем, конечно, курс правительства, но со своей стороны должны обеспечить боеготовность".

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"Разведение началось на тех участках, которые были заявлены, и сейчас мы должны увидеть, что делается с другой стороны. Что касается полного разведения, то было сделано политическое заявление, мы со своей стороны просчитываем все технические, организационные риски. Сейчас это все на стадии планирования", - прокомментировал он вопрос разведения сил.

"С той стороны мы видим какие-то шаги, но я сейчас не могу сказать, что мы видим абсолютно комфортную ситуацию. Поэтому мы осторожно смотрим, изучаем. Когда мы увидим, что он (отвод. - Ред.) произошел, то все об этом узнают", - отметил Загороднюк.