Международная антинаркотическая ассоциация выступает против легализации каннабиса при отсутствии единого органа наркополитики

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал глава правления Международной антинаркотической ассоциации Игорь Щеглов.

"Вся предложенная схема о так называемом медицинском каннабисе говорит только о невежестве. Никто толком не изучал предлагаемый закон. За ширмой помощи онкобольным умалчивается то, что закон разрешает иметь 5-15 кустов дома, носить в кармане определенное количество грамм марихуаны (это в частности статья 4 законопроекта). И при чем тут медицинский каннабис?" - сказал он.

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Щеглов уточнил, что МАА считает, что без создания единого органа, контролируещего наркополитику, легализирвать каннабис в медицинских целях ненльзя:

"Мы за закон, но не в данный момент времени. Это как в ржавую машину без колес мы будем лить бензин. Но должен быть правильный подход – создание единого органа по наркополитике...

В общество послали месседж: несчастные люди умирают. А разве у нас отменили морфин? Нет. Морфин для онкобольных – единственный действенный способ. Искусственно придумана тема, что якобы не у всех онкобольных есть доступ к морфину. Под эгидой помощи онкобольным хотят протолкнуть возможность иметь дома 5-15 кустов конопли. Какая разница, называется это медицинский каннабис или нет? Влияет на человека эта трава одинаково.

Для фармкомпаний каннабис – это еще один товар на прилавке, но товар, который будут покупать каждый день. Есть таблетки от кашля "Кодтерпин". Вот наркоманы могут в день съесть 20 пачек. Когда на прилавках появится медицинский каннабис, то фармкомпании получат невероятную прибыль. По нашей информации, некоторые иностранные фармкомпании уже готовы заключать договора для выращивания каннабиса в Украине...

Я за то, чтобы вещи называли своими именами. Это делается для заработка аптек и тех, кого допустят выращивать каннабис в объемах страны. Не надо рассказывать про больных раком. Я это говорю на практике распространения метадона, который должен выдаваться по учету – его пациент должен выпить, а затем открыть рот, чтобы показать, что он его выпил, а не откусил половинку, которую потом смешает с водой и пойдет продавать. Так должно быть! Но на практике метадона в нелегальном обороте в 6 раз больше, чем в легальном. Нет контроля выдачи его на руки. При условиях, когда профилактика вообще умерла, психологов нет, метадон бесконтрольно выписывается и продается, нам предлагают легализовать еще и каннабис".

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Полное интервью с главой правления МАА Игорем Щегловым и сооснователем Ассоциации Александром Гогилашвили читайте ЗДЕСЬ.

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