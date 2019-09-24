Смертельное ДТП под Одессой: водителя грузовика арестовали на 2 месяца без права залога

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Одесской облати на своей странице в Facebook.

В субботу, 21 сентября, этот мужчина за рулем автопоезда "DAF 95XF430" с полуприцепом-цистерной, направляясь из Одессы, перевозил груз по заказу предприятия.

Установлено, что во время спуска по дороге он не выбрал безопасную скорость, не учел состояния загруженного авто, и не справившись с управлением, выехал на встречную полосу.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Девять человек погибли на Одесчине в результате столкновения переполненной маршрутки с грузовиком, - Нацполиция. ВИДЕО

Вследствие нарушения правил дорожного движения водитель допустил столкновение с "MERCEDES-BENS 312D". Авто отбросило за пределы проезжей части, в результате аварии водитель микроавтобуса и восемь пассажиров погибли на месте от тяжелых повреждений.

Напомним, что ранее прокуратура сообщила о подозрении водителю автопоезда, причастному к трагическому ДТП, в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек.

Законом предусмотрено до 10 лет заключения за совершение указанного преступления (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следственные ГУНП в Одесской области.