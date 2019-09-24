Зеленский должен определиться, быть слугой народа или слугой олигархов, - The Financial Times

Об этом говорится в редакционной статье The Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

"Западные сторонники, желающие увидеть, как Украина окончательно покончит со своей клептократической моделью правления, во многом дали Зеленскому кредит доверия, хотя телевизионный комик приобрел известность в передачах и телесериале на телеканале Коломойского. Они упустили из виду то, что президент назначил руководителем своего Офиса Андрея Богдана - адвоката Коломойского. Инвесторы приветствовали шаги назначенного президентом 35-летнего премьера Алексея Гончарука, когда тот решительно начал реализацию программы по легализации продаж сельскохозяйственных земель, приватизации госпредприятий, либерализации рынка труда, противодействия рейдерству и усилению защиты собственности. Однако, 10 сентября было опубликовано фото улыбающегося Коломойского, сидящего с Зеленским и Богданом в кабинете президента. Миллиардер привлек внимание окружающих, сделав громкое заявление на форуме в Киеве, организованном олигархом-конкурентом. Затем премьер-министр в интервью изданию случайно обмолвился, что Зеленский хочет "найти совместные решения" по "ПриватБанку", хотя позже заявил, что его неправильно поняли", - пишет The Financial Times.

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"Любое урегулирование дела "ПриватБанка" должно подразумевать максимальное взыскание активов с его бывших владельцев и должно быть согласовано с МВФ. Кроме того, перед президентом стоит решающий выбор. Многие украинцы считают, что его предшественник, миллиардер Петр Порошенко, находясь на президентском посту, так и не смог перестать быть олигархом и стать настоящим государственным деятелем-реформистом. Зеленский должен решить, хочет ли он быть "слугой народа" (так называется телесериал, в котором он снимался, и его партия) или слугой олигархов", - заключает издание.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "ПриватБанка", крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Боголюбов, приняло решение о национализации этого самого большого на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как "ПриватБанк" и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

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В конце февраля 2019 года Хозсуд Киева со второй попытки принял к рассмотрению иск Коломойского и Triantal, владевших соответственно 41,6572% и 16,5748% акций "ПриватБанка", о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года. Cуд также удовлетворил ходатайство истцов и затребовал у ответчиков – Минфина, Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) и государственного Укргазбанка – предоставить в срок до 26 марта указанный договор купли-продажи.

В ходе слушаний 9 апреля истцы заявили ходатайство о расширении перечня своих требований пунктом о возврате им акций "ПриватБанка", и суд удовлетворил это ходатайство. Одновременно суд отклонил ходатайство Минфина, который просил оставить исковое заявление без рассмотрения.

Тогда же к списку ответчиков были добавлены Нацбанк Украины, НКЦБФР, "ПриватБанк", а также хранители Укрэксимбанк и "Солид Днипро".

Затем заседание суда по иску неоднократно переносилось, а ходатайства ответчиков об отводе судьи Людмилы Шкурдовой отклонялись.

В настоящее время стороны ведут также множественные другие судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях. В частности, Окружной административный суд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации "ПриватБанка", а Кабмин, Нацбанк и сам банк в мае обжаловали это решение.

Помимо того в июле прошло рассмотрение апелляционной жалобы в Лондонском суде по спору между "ПриватБанком" и его экс-акционерами, так как Высокий суд Лондона 4 декабря 2018 года признал несоответствующим его юрисдикции иск "ПриватБанка". Суд также решил отменить изданный в качестве обеспечительной меры приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова и еще шести компаний на сумму более $2,5 млрд, однако он остается в силе до рассмотрения апелляции. Оглашение решения ожидается не ранее октября этого года.