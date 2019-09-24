Польская прокуратура подозревает экс-жену главы Нацполиции Князева в отмывании денег

Представитель окружной прокуратуры Замостья Артур Шикула подтвердил задержание на границе в пункте пропуска "Гребенне - Рава-Русская" трех граждан Украины, которые пытались ввезти в Польшу без декларирования 500 тыс. евро. Незадекларированные деньги обнаружили польские пограничники, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZAXID.NET.

"Задержаны четыре человека в связи с подозрением в совершении преступления по отмыванию грязных денег. Следствие по этому делу ведет окружная прокуратура Замостья", - сообщил 24 сентября представитель польской прокуратуры Артур Шикула.

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По его словам, задержание состоялось в субботу, 21 сентября. Пограничники задержали трех граждан Украины и одного гражданина Хорватии. Учитывая интересы следствия, польская прокуратура не разглашает фамилий задержанных и не подает дополнительных подробностей по этому делу.

Как пишет ZAXID.NET, среди задержанных в Гребенном оказалась экс-супруга председателя Национальной полиции Украины Виктория Князева.

В понедельник вечером, 24 сентября, когда дело стало резонансным, задержание бывшей жены подтвердил и сам Сергей Князев. По словам Князева, деньги принадлежали не его экс-жене, а владельцу строительной фирмы "Атлант" Вадиму Кагану, который якобы заявил на границе, что перевозит большую сумму денег, но не имел всех необходимых документов.

"Имеющиегося пакета документов относительно задекларированных денег польским государственным служащим не хватило. Польскими правоохранителями и господином Каганом было принято совместное решение о предъявлении еще некоторых оригиналов. После этого инцидент был исчерпан", - отметил Князев.

"Впрочем, судя по сообщению польской прокуратуры, дело далеко до завершения, поскольку начато расследование по подозрению в отмывании денег", - отмечает издание.